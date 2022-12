18. Dezember 2022

Rihanna zeigt erstes Video ihres Sohnes

Er gurgelt verschmitzt in die Kamera: Superstar Rihanna zeigt erstmals Aufnahmen ihres Babys. Der kleine Junge ist das erste Kind der Sängerin und ihres Partners A$AP Rocky. Laut "People"-Magazin soll der süße Wonneproppen im Mai dieses Jahres auf die Welt gekommen sein. Während der Schwangerschaft offenbarte Rihanna ihren Babybauch in zahlreichen enthüllenden Outfits. Jetzt zeigt sie also ihren größten Schatz und der kleine Mann strahlt wie ein Honigkuchenpferd. Vielleicht verrät die stolze Mama schon bald seinen Namen.

Mehr