09. August 2023

"Nicht wirklich bekannt": Diesen Namen gab Riley Keough ihrer Tochter zu Ehren von Elvis Presley

Dass Riley Keough Mutter geworden ist, hielt sie lange Zeit geheim. Jetzt hat die Enkelin von Elvis Presley zum ersten Mal ausführlich über ihre Tochter gesprochen und verraten, was hinter der Namensfindung für die Kleine stand. Sie und Ehemann Ben Smith-Petersen hätten lange Zeit überlegt, wie sie Keoughs Großvater Elvis ehren könnten, ohne dass es zu offensichtlich sei und nannten ihre Tochter schließlich Tupelo Storm. Elvis wurde in Tupelo, einer Stadt in Mississippi, geboren. Es sei ein "nicht wirklich bekanntes Wort oder ein bekannter Name in Bezug auf meine Familie – es ist nicht wie Memphis oder so", erklärt Keough "Vanity Fair". Was sie und Smith-Petersen damals noch nicht wussten: In Baz Luhrmanns Biopic "Elvis" wird die Stadt mehrmals erwähnt. Kino- und Elvis-Fans dürften bei Tupelo also durchaus direkt an die Musiklegende denken.