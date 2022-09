21. September 2022

Rita Ora bestätigt Hochzeit mit Taika Waititi

Ob Britney Spears, Jennifer Lopez oder Kourtney Kardashian: Zahlreiche Promis haben in den vergangenen Monaten geheiratet. So auch Sängerin Rita Ora, wie sie jetzt das erste Mal offiziell bestätigt hat. "Ich bin sehr verliebt. Meine Eltern sind seit über 30 Jahren zusammen. Für mich ging es deshalb immer um die Liebe und darum, einen Partner zu finden. Ich bin wirklich froh, dass ich das geschafft habe. Ich habe diese Entscheidung getroffen und ich bin glücklich damit. Ich liebe Taika. Er ist so witzig und großartig", sagte die 31-Jährige im Podcast der britischen Schauspielerin Jaime Winstone. Ora und Waititi hatten im August im kleinen Kreis in London geheiratet. Es sei aber eine zweite, große Zeremonie für Freunde und Familienmitglieder geplant, verriet die Musikerin. Zudem trägt sie jetzt einen Doppelnamen: Waititi-Ora. Die Britin und der neuseeländische Regisseur sind seit Anfang 2021 ein Paar – und nun auch offiziell verheiratet.

Mehr