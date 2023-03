Der irische Sänger Ronan Keating, in den Neunzigern Mitglied der Band Boyzone, ist fünffacher Vater. Sein ältester Sohn Jack machte den 46-Jährigen jetzt zum Opa. Der 23-Jährige veröffentlichte auf seinem Instagram-Account ein Foto , mit dem er die Geburt seiner Tochter bekanntgab. Keating kommentierte den Beitrag mit den Worten "Little Cutie" und auch seine Ex-Frau Yvonne Connolly schrieb: "Ich vermisse sie schon so sehr". Keating und Connolly waren von 1998 bis 2015 verheiratet und haben drei gemeinsame Kinder. Mit seiner zweiten Frau Storm Uechtritz bekam Keating zwei weitere Kinder. Dass sein Sohn Jack nun Vater geworden ist, kommt für die Öffentlichkeit überraschend: Noch im vergangenen Sommer war er in der britischen Datingshow "Love Island" zu sehen und sagte dort vor seiner Teilnahme, er sei seit mindestens vier Jahren Single. Erst vor wenigen Tagen war ein Interview in der irischen Zeitung "Independent" erschienen, in dem Jack Keating betonte, aktuell nicht liiert zu sein. Wer die Mutter seiner neugeborenen Tochter ist, ist nicht bekannt.