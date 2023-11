22. November 2023

Riccardo Simonetti gibt seine Verlobung bekannt

"Ich habe lange darüber nachgedacht, wie ich euch das erzählen soll", schreibt Entertainer Riccardo Simonetti zu seinem aktuellen Instagram-Post. Das passende Bild dazu zeigt ihn mit Tränen in den Augen, wie er seine Hand in die Kamera hält – am Ringfinger der Verlobungsring, den ihm Partner Steven offenbar kurz vor dem Schnappschuss nach einem Heiratsantrag angesteckt hat. "Ich habe die richtigen Worte nicht gefunden, also ganz direkt: Wir sind verlobt", fährt Simonetti fort. Die frohe Botschaft sorgt bei den rund 480.000 Followern des 30-Jährigen für helle Aufregung, es hagelt Glückwünsche. Im Jahr 2021 hat der Moderator die Beziehung öffentlich gemacht – auch mit einem Post auf Instagram. Vielleicht bekommen wir dort also auch die Hochzeitsfotos zu sehen, wenn es soweit ist. Mehr