15. August 2023

"Weicher und runder und wackelig und anders": Rumer Willis spricht über ihren After-Baby-Body

Im April diesen Jahres wurde Bruce Willis' und Demi Moores Tochter Rumer Willis zum ersten Mal Mutter. Eine Erfahrung, die ihr Leben – und auch ihren Körper – nachhaltig verändert hat. Auf Instagram hat Willis jetzt ein Foto von sich unbekleidet gepostet und verrät ehrlich, wie sie sich in ihrem After-Baby-Body fühlt. "Mein Körper hat einen Menschen aus dem Nichts erschaffen", so Willis. "Dieser Körper, den ich so viele Jahre lang versucht habe, so zu formen und zu gestalten, wie ich es für wünschenswert hielt oder wie ich mich in Kleidern wohlfühlte, ist ein wenig weicher und runder und wackelig und anders geworden, und das ist in Ordnung, mehr als in Ordnung", schreibt sie. "Meine Brüste mögen größer sein und vielleicht immer weiter nach unten wandern", sagt Willis, es sei aber ein Privileg, ihre Tochter ernähren zu können. "Meine Hüften und mein Bauch, die jetzt weicher und runder sind, wiegen meine Tochter in Sicherheit, Wärme und Liebe", erklärt Willis.