Ryan Reynolds und Blake Lively bereuen ihre Hochzeitsfeier

Am 9. September 2012 haben Ryan Reynolds und Blake Livley geheiratet. Das Schauspieler-Paar gab sich in South Carolina, auf dem Anwesen "Boone Hall" das Jawort. Die einstige Plantage diente als Filmkulisse für die US-Serie "Fackeln im Sturm", ist aber vor allem mit der Ausbeutung von Menschen und Sklavenhaltung verbunden. Seit dem 18. Jahrhundert mussten Sklaven in dem einstigen Herrenhaus schuften. Die schmerzhafte Historie des Ortes hätten er und seine Frau bei der Wahl ihrer Hochzeits-Location nicht gründlich bedacht, sagte Ryan Reynolds jetzt in einem Interview mit dem US-Magazin "Fast Company" . "Es ist eine Entscheidung, die uns immer zutiefst und vorbehaltlos leid tun wird", räumte der 43-Jährige ein. Reynolds stammt aus Kanada, Blake Lively wurde in Kalifornien geboren. "Es ist unmöglich, das wieder gut zu machen. Was wir damals sahen, war ein Hochzeitsort auf Pinterest. Was wir danach sahen, war ein Ort, der auf einer verheerenden Tragödie aufgebaut war", so Reynolds. Er nannte die Hochzeit auf der ehemaligen Sklaven-Plantage einen "riesigen, verdammten Fehler", für den er sich bis heute schäme.