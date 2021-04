8. April 2021

Sänger Adam Levine posiert fürs Familienfoto im Kleid

Er mag die meisten Tattoos besitzen, aber bei drei Frauen in der Familie ist er ganz klar in der Unterzahl: Adam Levine, Sänger der US-Band Maroon 5, hat diesen Schnappschuss von seiner Frau und den beiden Töchtern auf Instagram geteilt. Der 42-Jährige ist seit 2014 mit dem früheren Victoria's-Secret-Model Behati Prinsloo verheiratet. Das Paar hat zwei gemeinsame Töchter: die vierjährige Dusty Rose und die dreijährige Gio Grace. Die haben offenbar eine Schwäche für Batikmuster und Rosa und deshalb posiert die komplette Familie in diesem Look. "Girls just wanna have fun", kommentierte Levine das Foto und als stolzer Mädchenpapa macht er den Spaß mit und trägt auch selbst ein Kleid.

