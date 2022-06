James "Jim" Eugene Seals vom Softrock-Duo Seals & Crofts ist tot. Wie US-Medien übereinstimmend berichten , ist der Musiker und Sänger am Montag (6. Juni) im Alter von 80 Jahren gestorben. Die Todesursache ist nicht bekannt. Das Duo feierte vor allem in den 1970er Jahren Erfolge. Zu Jim Seals' und Dash Crofts' größten Hits zählen "Summer Breeze", "Diamond Girl" und "Get Closer". 1980 zogen sie sich zunächst aus dem Musikgeschäft zurück und veröffentlichten ihr vorerst letztes Album "The Longest Road". Seals zog auf eine Kaffeefarm in Costa Rica, lebte aber auch in Nashville und im Süden Floridas. 1991 gaben Seals & Crofts ihr Comeback und spielten einige Konzerte, eine weitere Reunion folgte 2004. 24 Jahre nach dem letzten Album veröffentlichten sie den Longplayer "Traces".