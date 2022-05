10. Mai 2022

Sänger Nick Cave trauert um seinen Sohn Jethro

Der australische Rocksänger Nick Cave hat den Tod seines Sohnes Jethro Lazenby bekanntgegeben. "In großer Trauer bestätige ich, dass mein Sohn Jethro gestorben ist", schrieb der Musiker in einem Statement, das unter anderem die britische Nachrichtenagentur PA zitierte. Zu den Umständen gab es zunächst keine weiteren Informationen. Cave bat um Privatsphäre. Lazenby wurde nur 31 Jahre alt. Caves Sohn war erst am Wochenende aus dem Gefängnis entlassen worden. Er war wegen eines tätlichen Angriffs auf seine Mutter verurteilt worden. Laut der britischen Zeitung "The Guardian" war bei ihm Schizophrenie diagnostiziert worden, zudem hatte er Drogenprobleme. Cave, Frontmann der Rockband The Bad Seeds, verlor damit bereits sein zweites Kind. Sein jüngerer Sohn Arthur starb 2015 nach einem Unfall. Der damals 15-Jährige stürzte in Südengland von einer 15 Meter hohen Klippe. Die Autopsie ergab, dass er die halluzinogene Droge LSD genommen hatte.

