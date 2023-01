Schlagersängerin Michelle reist aktuell mit dem Wohnmobil durch Spanien, um Freunde zu besuchen. In Andalusien wurde die 50-Jährige nun Opfer eines Raubüberfalls, wie sie auf Instagram berichtete. Demnach stand Michelle mit ihrem Hund auf der Beifahrerseite ihres Wagens, als sie ein Mann in ein Gespräch verwickelte. Der Unbekannte habe ihr Komplimente gemacht, "was das denn für ein schöner und süßer Hund sei". In dem Moment habe ein Komplize die Fahrertür aufgerissen und ihre Tasche gestohlen. Geld, Ausweis, Führerschein und alle Papiere wurden entwendet. Dabei hatte Michelle den Diebstahl zunächst gar nicht bemerkt. Ein LkW-Fahrer beobachtete die Tat und fuhr die Sängerin zur Polizei. "So ein dreister Diebstahl ist mir zum ersten Mal passiert, aber sicher auch zum letzten Mal. Ich bin manchmal einfach zu vertrauensselig und wenn jemand nett zu meinem Hund ist, bin ich es auch zu ihm. Auf dem Revier wurde mir gesagt, dass dieser Diebstahl mit Ablenkung ein beliebter Trick bei Dieben in dieser Gegend ist. Dahinter steckt eine der Polizei bekannte Ganoven-Bande. Ich hoffe, dass ich mein Geld und meine Papiere wiedersehe. Aber wichtiger ist mir, dass mir nichts passiert ist", sagte Michelle der "Bild"-Zeitung