10. April 2021

Samu Haber äußert sich zu seinem Drogenprozess

Es ist ein ehrlicher Post, den Samu Haber auf Instagram geteilt hat. Auf fFinnisch schreibt er über die Zeit im Sommer 2019, als er wegen Drogenkonsums zu einer Geldstrafe in Höhe von über 5000 Euro verurteilt wurde. "Das war ein teurer, letzter Sommerurlaubstag 2019. Da habe ich ganz allein Mist gebaut, keine Widerrede. Es ist schön in einem Justizstaat zu leben, wo man auf das Justizsystem vertrauen kann. Das Recht wurde verwirklicht und die Sachlage war genau so, wie ich sie von Anfang an geschildert habe", schreibt der Sunrise-Avenue-Sänger und zeigt Reue. "Ich werde weiterhin Fehler machen, aber nicht einen ähnlichen", sagt Haber. In Zukunft möchte er nur noch für gute Schlagzeilen sorgen.

