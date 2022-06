14. Juni 2022

Sarah Connor macht ihrem Mann Florian eine rührende Liebeserklärung

Seit Mitte Mai tourt Sarah Connor durch Deutschland und Österreich, fast jeden Abend steht sie auf der Bühne. Zu ihrem Geburtstag am 13. Juni gönnte sie sich eine kurze Pause – und wurde von ihrem Mann Florian Fischer mit einer Party überrascht. Eindrücke davon teilte Connor auf ihrem Instagram-Account. "Mein König hat mir gestern Abend eine so krasse Surprise-Party geschmissen, dass ich immer noch nicht klarkomme!!! ALLE MEINE LIEBEN plötzlich auf 'nem Strand an dem See, auf dem wir gerade ne Tretboot-Tour machen (....) und KEINER hat was verraten. Das ist eigentlich UNMÖGLICH!!", kommentierte die Sängerin. Ein wenig flunkerte sie in dem Posting bei ihrem Alter. Connor schrieb, sie habe ihren 30. Geburtstag gefeiert. Tatsächlich wurde sie 42 Jahre alt. Dafür machte sie ihrem Mann eine rührende Liebeserklärung: "Ich bin hin und weg… was für ein Traum Du bist. Wenn ich nicht schon seit neun Jahren mit Dir verheiratet wäre, würde ich Dir heute einen Antrag machen! Ich liebe Dich unendlich. Deine Frau." Fischer wiederum postete auf seinem Instagram-Account: "Happy Birthday, meine wunderschöne Göttin! Ich danke Dir für diesen weiteren Tag in unserem gemeinsamen Leben, von denen ich keinen missen möchte. Ich liebe Dich unendlich, Dein Mann."

