27. September 2023

"Verzichte auf Hormone": Sarah Engels spricht über ihren Zyklus und das Absetzen der Pille

In ihrer Instagram-Story hat Sängerin und Influencerin Sarah Engels über ihre Periode und ihren Zyklus gesprochen. Besonders seit die 30-Jährige die Pille abgesetzt hat, hat sich demnach einiges bei ihr verändert: "Früher waren meine Zyklen immer länger und die einzelnen Phasen dazwischen gar nicht so relevant für mich. Seitdem ich die Pille aber nicht mehr nehme und damit auf Hormone verzichte, spüre ich meinen Körper in jeder dieser Phasen viel intensiver." Die Frau von Fußballer Julian Engels berichtet auch von den Stimmungsschwankungen, die innerhalb des Zyklus' spürbar sind: "Es ist manchmal wie eine kleine Achterbahn." Sarah Engels ist Mutter von zwei Kindern: Töchterchen Solea und Sohn Alessio.