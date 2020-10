21. Oktober 2020

Entspannt am Strand: Sarah Harrison zeigt After-Baby-Body im Bikini

Im Juli brachte Influencerin Sarah Harrison ihre zweite Tochter zur Welt und bereits wenige Tage nach der Geburt schrieb sie auf Instagram: "Ich bin stolz darauf, was mein Körper in den letzten Monaten alles geleistet hat." Von ihren 2,6 Millionen Abonnenten erhält die 29-Jährige viel Zuspruch für ihren offenen Umgang mit ihrem After-Baby-Body. Das gilt auch für einen aktuellen Beitrag, der Harrison im Bikini am Strand in Dubai zeigt. "Ab heute starte ich mit meiner Ernährungsumstellung und mit mehr Sport. Bin schon gespannt, was ich schaffe", kommentierte Harrison den Beitrag und postete zum Vergleich ein Foto, das sie vor der Schwangerschaft zeigt. Unter dem Bild sammeln sich zahlreiche positive Anmerkungen. Model Alena Gerber schrieb beispielsweise: "Du siehst top aus. Mach dir keinen Stress, Mensch! Was hat dein Körper bitte geleistet, du Maschine !" Und Model Fiona Erdmann, die ebenfalls in Dubai lebt und vor Kurzem Mutter wurde, kündigte an, gemeinsam mit Harrison trainieren zu wollen.

