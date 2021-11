Schauspielerin Sarah Jessica Parker ärgert sich über frauenfeindliche Kommentare, die vor allem in den sozialen Netzwerken über ihr Alter und ihr Aussehen geäußert werden. Die 56-Jährige dreht derzeit in New York die Fortsetzung ihrer Erfolgsserie "Sex and the City". Die neue Reihe trägt den Titel "And Just Like That" und soll zunächst eine Staffel mit zehn Episoden umfassen. Nicht nur Parker, auch ihre Kolleginnen Cynthia Nixon und Kristin Davis sind sichtbar älter geworden. "Über uns gibt es so viel frauenfeindliches Getratsche. Das würde einem Mann niemals passieren", sagte Parker jetzt in einem Interview mit der amerikanischen "Vogue" . Sie würde für ihre grauen Strähnen und ihre Falten kritisiert werden, während es bei Männern völlig okay sei, sagte Parker und nannte als Beispiel ein Foto, auf dem sie gemeinsam mit US-Moderator Andy Cohen zu sehen war. "Er ist komplett ergraut und großartig. Warum ist es bei ihm okay? Ich weiß nicht mehr, was ich den Leuten sagen soll. Ich weiß, wie ich aussehe. Ich habe keine Wahl. Was soll ich dagegen tun? Aufhören zu altern? Verschwinden?", schimpfte Parker.