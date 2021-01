Sarah Jessica Parker verrät Details zur neuen "Sex and the City"-Serie

Vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass der Streamingdienst HBO Max eine Fortsetzung der Kultserie "Sex and the City" realisiert. Die Serie mit dem Titel "And Just Like That" soll ab Frühjahr in New York gedreht werden. Bisher ist nur bekannt, dass drei der vier Hauptdarstellerinnen mit von der Partie sind und die Frauen sich in ihren Fünfzigern befinden. In einem Interview hat Sarah Jessica Parker nun weitere Details verraten: Demnach soll auch die Corona-Pandemie, die New York besonders hart getroffen hat, thematisiert werden. "Covid-19 wird ganz sicher ein Teil der Geschichte sein, denn unsere Charaktere leben in dieser Stadt. Wie verändert das Beziehungen, wenn Freunde plötzlich verschwinden? Ich habe großes Vertrauen, dass die Autoren das alles berücksichtigen werden", sagte Parker der Zeitschrift "Vanity Fair" . Sie versprach, dass die Serie insgesamt diverser und vielfältiger werden solle als die alten Folgen.