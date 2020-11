4. November 2020

Sarah Knappik wandert aus

Die ehemalige GNTM- und Dschungelcamp-Kandidatin Sarah Knappik wandert aus. Das hat sie ihren Followern auf Instagram verraten. In ihren letzten Postings zeigte sich das Model am Strand und in sommerlicher Kleidung. Wo Knappik in Zukunft genau leben wird, verrät sie nicht. Unter einem Posting schrieb sie nur: "Ich bin dabei auszuwandern. Erste Info ... Es werden weitere Überraschungen und News folgen." Die 34-Jährige zeigte sich zudem mit einem Mann an ihrer Seite und postete ein Foto vor einem Sonnenuntergang, dazu setzte sie den Hashtag "love".

