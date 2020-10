28. Oktober 2020

Sarah Lombardi postet öffentliche Liebeserklärung an Freund Julian Büscher

"Wenn ich bei dir bin, bin ich genau da, wo ich hingehöre. Bei dir fühl ich mich sicher, bei dir fühl ich mich zu Hause, ganz egal, wo ich bin. Danke, dass du an meiner Seite bist - lass mich nie mehr los": Das hat Sarah Lombardi nun unter ein Bild auf Instagram geschrieben, das sie gemeinsam mit ihrem Freund Julian Büscher zeigt. Hand in Hand laufen die beiden darauf aus dem Meer. Den Ort gab die Sängerin mit "by your side", also "an deiner Seite", an. Der Fußballer reagierte auf die Liebeserklärung mit ebenso romantischen Worten und kommentierte: "Mein Herz, du bist meine Luft zum Atmen. Ich verspreche dir, dich für immer zu halten und zu beschützen. Hauptsache wir, Hauptsache ankommen, Hauptsache gemeinsam für immer."

