Normalerweise hält der Schauspieler sein Privatleben komplett aus der Öffentlichkeit raus. In "Bild am Sonntag" hat er verraten, wie sich sein Leben durch seine Zwillinge verändert hat: "Kinder verändern die Achse, um die sich das Leben dreht. Und genau das soll ja auch passieren." Natürlich ist der Alltag mit dem Nachwuchs anders als man es erwartet hätte: "Mit Kindern bleibt nicht mehr viel Zeit für das Drumherum, Zeit, um innezuhalten oder Urlaub zu machen. Das habe ich vorher nicht realisiert, aber Urlaub gibt es einfach nicht." Der Schaupieler freue sich auf alles Neue, was ihn als Vater noch erwarte.