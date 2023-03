Schauspieler Gedeon Burkhard lebt mit zwei Frauen zusammen

In den Neunzigern kannten ihn viele als Ermittler in der Krimireihe "Kommissar Rex", jetzt sorgt Schauspieler Gedeon Burkhard mit seinem Privatleben für Schlagzeilen. Der 53-Jährige erzählte der Zeitschrift "Bunte" , dass er mit zwei Frauen zusammen lebt. "Und ich bin hier jetzt nicht der große Zampano, der zwei Frauen hat. Das ist eine richtige Dreierbeziehung, nicht nur sexuell, sondern eine in allen Aspekten ausgewogene und tiefgehende Verbundenheit", sagte Burkhard. Gemeinsam mit Ann-Britt Dittmar (r.) und Sasha Veduta lebt er in einer großen Wohnung in Berlin. Auch seine Mutter ist inzwischen mit eingezogen und akzeptiert das Lebensmodell ihres Sohnes. "Dass meine Mutter, die nicht immer so begeistert war von meinen Freundinnen, sich dann in beide Mädels schockverliebt hat, das kann man sich ja gar nicht ausdenken", verriet der gebürtige Münchner. Nur ein Problem habe sich bei seinem Leben mit zwei Frauen ergeben: Ein normales Bett ist zu klein. Burkhard will deshalb anbauen.