Schauspieler Sky du Mont zeigt sich mit neuer Freundin

Im Sommer 2016 gaben Sky Du Mont und seine Frau Mirja ihre Trennung bekannt. 16 Jahre waren der Schauspieler und das Model verheiratet. Seitdem war der 74-Jährige Single. "Ich bin nicht auf der Suche und war es auch nie. Gerade gewöhne ich mich ans Alleinsein. Wenn es passiert, dann passiert es eben", sagte du Mont im vergangenen Jahr der "Bild"-Zeitung. Nun ist es passiert: Sky du Mont ist frisch verliebt. Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte er ein Foto, das ihn gemeinsam mit einer brünetten Frau zeigt. Dazu schrieb er: "When you know yo know" (etwa: "Wenn du es weißt, dann weißt du es eben"). Details über seine neue Partnerin verriet er nicht. Laut "Bild"-Zeitung soll sie Alexandra heißen, 52 Jahre alt sein und in Großbritannien leben. Sky du Mont sagte dem Blatt: "Ja, es gibt eine neue Frau in meinem Leben. Ich bin sehr, sehr glücklich."