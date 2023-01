27. Januar 2023

Schock für die Geissens: Ihr neuer Porsche ist ausgebrannt

Wer die Bilder sieht, die Unternehmer Robert Geiss und seine Tochter Davina auf Instagram veröffentlicht haben, weiß: Das hätte auch ganz anders ausgehen können. "Ich hatte ganz großes Glück. In diesem Auto hätte ich sterben können", kommentierte die 19-Jährige die Fotos, auf denen nur noch ein Haufen Schrott zu sehen ist. In einer Instagram-Story erklärte Geiss, was passiert ist: "Unser Porsche GT3 hat einfach angefangen aus dem Nichts zu brennen und ist sogar explodiert." Offenbar wollte sie mit dem Auto ihres Vaters fahren, als dieses in der Garage plötzlich zu brennen begann. Davina Geiss musste anschließend wegen einer Rauchvergiftung im Krankenhaus behandelt werden. Auch Robert Geiss ist fassungslos. "Wie so etwas passieren kann, ist mir ein Rätsel. Da bin ich gespannt, was Porsche dazu sagt, im Stehen brennt das Auto. Gott sei Dank ist meiner Tochter nichts Schlimmes passiert", schrieb er auf seinem Instagram-Account.

Mehr