Diese Woche starten die lange geplanten Feierlichkeiten zum Platin-Thronjubiläum der Queen in London und mittlerweile ist auch die Königin selbst in der britischen Hauptstadt angekommen - allerdings mit einem kleinen Schrecken. Denn der Privatjet, der Elizabeth II. von Schloss Balmoral in Schottland zum Buckingham Palast bringen sollte, geriet beim ersten Landeversuch in Schwierigkeiten und musste aufgrund von Unwetter wieder in die Höge steigen. Fünfzehn Minuten habe die Maschine unter Blitz und Regen am Himmel gekreist, bevor sie schließlich landen konnte, berichtet die "Daily Mail" . Ein Sprecher des Palasts bestätigte den Vorfall, betonnte jedoch, dass es zu keiner Zeit Sicherheitsbedenken für die Königin gegeben habe. Für die Queen stehen aufregenden Tage an: Los geht es am Donnerstag mit der "Trooping the Color" -Militärparade, die sie mit Familienmitgliedern vom Balkon des Buckingham Palasts begutachten wird. Über das Wochenende stehen dann ein Gottesdienst, eine Party und ein treffen mit Prinz harry, Herzogin meghan und deren Kindern an.