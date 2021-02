14. Februar 2021

Daniela Katzenberger gibt Einblick in ihre Schulzeit

Daniela Katzenberger schert sich wenig um die Meinung anderer. Von ihren Fans wird sie für ihre ungeschminkten, humorvollen Einblicke in ihr Privatleben gefeiert. In einer Instagram-Story veröffentlichte sie jetzt ihr erstes Schulzeugnis aus dem Jahr 1994. So richtig Lust auf Schule scheint die kleine Dani nicht gehabt zu haben. So steht darin geschrieben, dass sie im zweiten Halbjahr zwar interessierter dem Unterricht gefolgt sei, doch ihre Hausaufgaben hat sie demnach "nicht regelmäßig gemacht".

