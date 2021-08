Naddel sucht einen Mann "ab 60, aber bitte ohne Altlasten"

Nach einem Zwischenstopp an der Nordsee lebt Nadja Abd el Farrag inzwischen wieder in ihrer Heimat Hamburg. Dort will die Ex-Freundin von Dieter Bohlen vorerst auch bleiben. Das Einzige, was ihr fehlt, ist ein Mann an ihrer Seite. "Meine letzte feste Beziehung hatte ich vor fünf Jahren. Ich bin jetzt in meinem letzten Lebensdrittel und möchte nicht mehr alleine weitergehen. Ich bin getourt von A nach Z, jetzt möchte ich in Hamburg zur Ruhe kommen", sagte Abd el Farrag der "Bild"-Zeitung . Sie hat auch klare Vorstellungen, wie ihr Partner sein soll. "Es muss kein Prinz auf einem weißen Ross sein, aber es darf auch kein weltfremder Langweiler und Spießer sein. Er muss mit mir und meiner Art zurechtkommen, gerne ein Mann ab 60, der aber bitte keine Altlasten mit sich bringt", so Naddel. Selbst eine Hochzeit schließt sie nicht aus. Sie träume noch immer von einer Trauung in Blankenese, inklusive weißer Kutsche. Die 56-Jährige zählt auch ihre Vorteile auf: "Ich bringe mit: bedingungslose Treue, Ehrlichkeit und Loyalität. Wenn ich mich für jemanden entscheide, dann mit Haut und Haaren."