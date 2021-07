4. Juli 2021

Selena Gomez zeigt Badeanzug mit Botschaft

Auf ihrem Instagram-Account zeigt sich Sängerin und Schauspielerin Selena Gomez im bunten Badeanzug – allerdings nicht am Pool oder am Strand, sondern in einer Kulisse für ein Foto-Shooting. Der Grund: Ihre neue Marken-Kollaboration. Und dabei geht es nicht nur um Bademode, sondern auch um die Botschaft: "Was ich an dieser Marke liebe, ist, dass sie Frauen feiert, die ihren Körper bedingungslos lieben und sich selbst die Anmut geben, die sie verdienen." Ein paar Dollar wird Gomez allerdings auch für den Post bekommen.

