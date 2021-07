29. Juli 2011

Verdacht auf Steuerhinterziehung: Shakira muss in Spanien vor Gericht

Die Sängerin Shakira könnte bald in Spanien vor Gericht stehen: Ein Richter dort hat entschieden, dass es genügend Hinweise dafür gebe, dass sie sich der Steuerhinterziehung schuldig gemacht habe. Drei Jahre lang wurde der Fall geprüft. Konkret geht es um die Jahre 2012 bis 2014, in denen Shakira keine Einkommensteuer in Spanien bezahlt habe. Die Rede ist von 14, 5 Millionen Euro, die dem Staat entgangen sein könnten. Shakira dementiert die Hinterziehung und hat erklärt, dass sie in diesen Jahren Spanien nur sporadisch besucht habe, ihr Hauptwohnsitz jedoch auf den Bahamas lag. Die Staatsanwaltschaft geht jedoch davon aus, dass die Kolumbianerin mehr als sechs Monate im Jahr in Barcelona verbracht habe, wo ihr jetziger Ehemann Gerard Piqué Fußball spielte. Sollte sie verurteilt werden, droht ihr eine Gefängnisstrafe.

