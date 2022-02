Sharon Stone besitzt legendäres "Basic Instinct"-Outfit noch immer

Es ist eines der bekanntesten Outfits der Filmgeschichte: 1992 trug Sharon Stone im Erotikthriller "Basic Instinct" ein weißes Kostüm mit passendem Mantel. In einer Szene schlug die Schauspielerin ihre Beine übereinander, es wurde sichtbar, dass die damals 33-Jährige keine Unterwäsche anhatte. In einem Gastbeitrag für die US-Zeitschrift "InStyle" offenbarte Stone nun, dass sie das Outfit gemeinsam mit der Kostümdesignerin des Films entworfen hat. Zudem verriet sie, dass sie alle Outfits aus "Basic Instinct" behalten hat, weil ihre Gage so gering ausfiel. "Ich habe in meinem Vertrag festgehalten, dass ich die Kleider behalten darf. Die Leute dachten, ich sei verrückt, aber die Wahrheit ist, dass ich im Vergleich zu meinem männlichen Co-Star nicht viel Geld bekommen habe. Ich habe 500.000 Dollar verdient, Michael (Douglas) hat 14 Millionen Dollar verdient. Es war also wirklich schlau, meine Kostüme zu behalten." Seit 30 Jahren lagert das Kostüm nun verpackt in einem Kleidersack in ihrem Haus. Stone hat es seit den Neunzigern nicht mehr geöffnet, denn der Reißverschluss des Kleidersackes ist kaputt. "Es ist hermetisch verschlossen wie ein Kunstwerk oder eine sehr coole Zeitkapsel", so Stone.