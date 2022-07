Shawn Mendes sagt seine komplette Tour in Europa ab

Shawn Mendes hat den Rest seiner Welttournee abgesagt. Der Musiker gab in einem Statement bekannt, er sei noch nicht wieder bereit, nach einer so langen Auszeit wieder auf Tournee zu gehen, wie das Portal " TMZ " berichtet. "Ich habe diese Tournee mit Vorfreude begonnen und war happy, nach einer so langen Pause wegen der Pandemie endlich wieder live zu spielen", erklärte er. Aber: Die Realität sei, dass er überhaupt nicht darauf vorbereitet sei, wie "schwierig das Touren nach dieser Zeit sein würde". Der Sänger hatte Anfang Juli eine dreiwöchige Pause seiner "Wonder: The World Tour" bekannt gegeben, nur eine Woche nach dem Auftaktkonzert. Auf Anraten seines Teams, das auch aus Gesundheitsexperten besteht, sei nun ein Abbruch der Tournee das einzig Richtige gewesen: "Mir ist klar geworden, dass ich mir die Zeit nehmen muss, die ich mir persönlich nie genommen habe, um mich zu erden und gestärkt zurückzukommen." Die verbleibenden Termine in Nordamerika sowie in Großbritannien und Europa wurden abgesagt. Auf der Ticketplattform " Eventim " werden nun aber Karten für Juni und Juli 2023 für seine Auftritte in Berlin, Hamburg, Köln, Mannheim und München verkauft. Es sieht vorerst also erstmal nach aufgeschoben statt aufgehoben aus.