5. Mai 2021

Sie nennt es Arbeit: Sophia Thomalla für Dreharbeiten in Griechenland

Seit dem vergangenen Jahr moderiert Sophia Thomalla die Kuppelshow "Are You The One", die beim Streamingdienst TV Now läuft. Diesen Sommer wird ein Ableger mit Realitystars ausgestrahlt. "Are You The One? – Realitystars In Love", so der Titel, soll 20 mehr oder weniger prominente Darsteller bei ihren Flirtversuchen begleiten. Geplant sind 20 Folgen, über die Teilnehmer ist bisher nichts bekannt. Die Dreharbeiten für das Format haben nun auf der griechischen Insel Paros begonnen. Trotz der Arbeit vor der Kamera bleibt Sophia Thomalla offenbar noch genug Zeit für ein Sonnenbad, wie dieser Instagram-Schnappschuss im knappen schwarzen Bikini beweist. RTL-Kollegin Lola Weippert kommentiert: "Du heißes Gerät", und Moderatorin Kim Fischer schreibt: "Hast du schon wieder meinen Bikini geklaut?"

