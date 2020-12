Sie waren eines der schillerndsten Promi-Paare der Nullerjahre: Schauspieler Jude Law und seine Kollegin Sienna Miller. Die beiden Briten lernten sich 2004 während der Dreharbeiten für den gemeinsamen Film "Alfie" kennen und waren anschließend sieben Jahre liiert, zwischenzeitlich sogar verlobt. Doch ein Fehltritt überschattete die Liebesgeschichte der beiden Darsteller. Law betrog Miller mit der Nanny seiner Kinder und entschuldigte sich 2005 öffentlich dafür. Das sei eine der "größten Herausforderungen" ihres bisherigen Lebens gewesen, sagte Miller jetzt in einem Interview mit dem US-Portal "The Daily Beast" . Als die Affäre publik wurde, war die 38-Jährige gerade für ein Theaterengagement in London. "Mit einem gebrochenen Herzen jeden Abend vor 800 Menschen auf der Bühne zu stehen, ist wirklich das Letzte, was du dann tun willst. Es war wirklich hart", sagte Miller. Zudem machten ihr Horden von Paparazzi zu schaffen, die sie sie auf Schritt und Tritt verfolgten. Miller versuchte sogar, rechtlich gegen die Fotografen vorzugehen. "Es war ein langer Kampf, und ich glaube, ich war wirklich paranoid. Es gab so viel Rummel, dass es mir schwer fiel, klar zu denken und mich auf meine Arbeit zu konzentrieren, die ich immer sehr ernst genommen habe. Es fraß alles andere auf. Ich blicke darauf zurück und frage mich, wie ich es durchstehen konnte – aber ich habe es geschafft", so die Mutter einer Tochter. Ihre eigenen Erfahrungen hielten Sienna Miller jedoch nicht davon ab, Jahre später selbst eine Affäre einzugehen, mit dem verheirateten Schauspieler Balthazar Getty.