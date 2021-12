19. Dezember 2021

Simone Ballack: Rührendes Weihnachtsgeschenk erinnert an ihren toten Sohn Emilio

Anfang August dieses Jahres musste Simone Ballack einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Ihr Sohn Emilio starb bei einem Quad-Unfall in Portugal. Er war erst 18 Jahre alt und hatte gerade sein Abitur gemacht. Dieses Weihnachtsfest muss die dreifache Mutter nun ohne einen ihrer Söhne verbringen. Auf Instagram zeigte sie sich gerührt von einem Geschenk, das ihr eine Freundin gemacht hat. Ballack veröffentlichte in einer Story das Foto einer Silberkette mit einem Medaillon. Darauf ist ein Foto ihres Sohnes Emilio zu sehen. "So ein schönes Weihnachtsgeschenk", kommentierte Ballack und bedankte sich bei Schmuckdesignerin Nicole Hayduga. Die reagierte ebenfalls auf Instagram und schrieb: "In Gedanken immer bei dir." Bereits zum ersten Advent hatte Ballack an ihr verstorbenes Kind erinnert. "Der 1. Advent ist dieses Jahr nicht nur der 1. Advent, sondern der 1. Advent ohne meinen Emilio. Ich zünde heute die erste Kerze auf dem besonderen Adventskranz an, den ich für ihn gemacht habe", schrieb die 45-Jährige zu einem Foto. Neben einem goldenen Kranz war darauf auch ein Bild ihres Sohnes zu sehen.

