Jonathan Frakes ist eines der bekanntesten TV-Gesichter der 90er-Jahre.

In der Rolle des William Riker in "Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert" feiert der Schauspieler 1987 seinen Durchbruch.

Außerdem kennen viele Menschen Frakes als

Moderator der Sendung "X-Factor: Das Unfassbare".

Von 1998 bis 2002 moderiert der US-Amerikaner die Mystery-Sendung.

Doch was macht der "Star Trek"-Star eigentlich heute?

Frakes ist immer wieder als Regisseur tätig.

Neben zahlreichen Spielfilmen inszeniert der Amerikaner diverse Serien-Episoden.

Bekannte Beispiele sind "Castle" und diverse "Star Trek"-Serien.

2019 taucht er in der Netflix-Serie

"How to sell Drugs online (fast)" als Schauspieler auf.

Dort erklärt er im Stile von "X-Factor" das Darknet.

2020 spielt Frakes in "Star Trek: Picard" erneut seine Paraderolle William Riker.

Offenbar hat das "Star Trek"-Universum für den Schauspieler selbst nach über 30 Jahren nicht an Reiz verloren.

