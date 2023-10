7. Oktober 2023

So steht's um die Familienplanung bei Thomas und Lisa Müller

Seit 2009 ist Fußballprofi Thomas Müller mit seiner Frau Lisa verheiratet. Seitdem wird immer wieder spekuliert, wann die beiden wohl Kinder bekommen. In einem Interview mit der "Bild"-Zeitung stellte der 34-Jährige jetzt klar: "Aktuell sind im Hause Müller noch keine Kinder geplant". Beide seien "beruflich gerade noch voll im Saft und haben noch einige große sportliche Ziele". Er im Fußball und sie als Dressurreiterin. Ein anderes Projekt hat Müller jetzt in die Tat umgesetzt: Gemeinsam mit einem Ernährungsmediziner hat er ein Kochbuch veröffentlicht. Darin geht es um gesunde Rezepte für "kleine und große Champions". Denn gesunde Ernährung hat im Hause Müller oberste Priorität – mit oder ohne Kinder.