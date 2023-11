12. November 2023

Tüllkleider, Lufballons und Einhörner: So niedlich feiern Bushidos Drillinge ihren zweiten Geburtstag

Sind die groß geworden! Bushidos Drillingsmädchen Amaya, Naima und Leonora haben ihren zweiten Geburtstag gefeiert. Es war ein richtiger Mädchentraum mit Tüllkleidchen, viel Rosa, einem kleinen Schloss als Deko und ganz vielen Einhörnern. Wie ihre Mama Anna-Maria Ferchichi auf Instagram verriet, verbrachten fünfzig Leute mit ihnen zusammen den Tag und nutzten das sonnige Wetter in Dubai. In verschiedenen Videos zeigt sie auch die gedeckte Geburtstagstafel. Darauf stehen regenbogenfarbene Pappteller mit Einhorn-Servietten. Im Hintergrund ist ein großer Spielplatz zu sehen, der nach dem Kuchenessen sicher ausgiebig genutzt wurde. "Es war ein traumhafter Tag für uns und die Kinder", fasst Ferchichi den Nachmittag zusammen. In ihrem Posting schreibt sie: "Ich bin unendlich dankbar für alles. Happy Birthday, meine kleinen Mäuse." Familienzeit dürfte für die 41-Jährige kostbar sein. Erst im Juli musste sie eine Fehlgeburt verkraften. Schon bald kann sie mit ihren Lieben wieder gemeinsam feiern: Am 13. November hat Anna-Maria Ferchichi selbst Geburtstag. Mehr