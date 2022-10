6. Oktober 2022

Sophia Thomalla feiert Geburtstag – so süß gratuliert Alexander Zverev

Strahlend blauer Himmel, türkisfarbenes Meer und weißer Sandstrand: Es ist eine Traumkulisse, in der Sophia Thomalla zu ihrem 33. Geburtstag für diesen Instagram-Schnappschuss posiert. Passend dazu hält sie einen Strauß mit roten Rosen in der Hand. Gemeinsam mit ihrem Freund, Tennisprofi Alexander Zverev und dessen Familie, ist die Moderatorin derzeit auf den Malediven. Zverev will sich dort weiterhin für sein Comeback auf dem Tennisplatz vorbereiten. "Ich hatte eine wunderbare Zeit mit Sascha und seiner Familie, die ihn auf allen Ebenen unterstützt, um sicherzustellen, dass er so schnell wie möglich wieder auf dem Platz stehen kann, während ich versuche, mich so lange wie möglich von Fernsehsendungen fernzuhalten", kommentierte Thomalla ihren Beitrag. Glückwünsche von Zverev gab es natürlich auch: Der 25-Jährige veröffentlichte auf seinem Instagram-Profil drei Pärchenfotos und schrieb dazu: "Happy 18. Geburtstag zum 16. Mal".

