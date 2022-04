21. April 2022

"Er verdient alles": Sophia Thomalla gratuliert Alexander Zverev zum Geburtstag

Sportlich läuft es für Tennisprofi Alexander Zverev derzeit nicht optimal. Beim ATP-Masters in Monte Carlo unterlag er im Halbfinale klar in zwei Sätzen dem späteren Turniersieger Stefanos Tsitsipa. Zudem hat der Deutsche mit einer Muskelverletzung zu kämpfen. Für ein wenig Ablenkung sorgt Freundin Sophia Thomalla. Mit ihr feierte Zverev in seiner Wahlheimat Monte Carlo seinen 25. Geburtstag. Thomalla veröffentlichte auf ihrem Instagram-Account ein gemeinsames Selfie von einer Jacht und kommentierte: "Glück, Erfolg, Liebe – er verdient ALLES davon! Happy Birthday my love." Mit so viel Unterstützung läuft es für Zverev beim nächsten Tennisturnier vielleicht besser. In der kommenden Woche will er bei den BMW Open in München antreten.

