Vip-News: Weihnachtsfrau in Latex - Sophia Thomalla schmeißt sich für das Fest in Schale

13. Dezember 2020

Weihnachtsfrau in Latex - Sophia Thomalla schmeißt sich für das Fest in Schale

Ob Sophia Thomalla tatsächlich so an Heiligabend auf dem Sofa lümmeln wird, ist fraglich. Auf Instagram hat die Schauspielerin sich aber jetzt schon in ein weihnachtsliches Outfit geschmissen. Dazu schreibt die 31-Jährige: "This year Santa is a woman and wears Latex" ("Dieses Jahr ist der Weihnachtsmann eine Frau und trägt Latex"). Ihren Fans scheint es zu gefallen. "Ich bin nicht mehr der Grinch", schreibt ein Nutzer unter das Bild.

Mehr