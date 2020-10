5. Oktober 2020

Loris Karius startet in Berlin – und Sophia Thomalla verlässt die Stadt

Kaum ist er da, ist sie schon wieder weg: Fußballtorwart Loris Karius wechselte auf Leihbasis vom FC Liverpool zum Bundesligisten 1. FC Union Berlin. Praktisch, immerhin wohnt auch seine Promi-Freundin Sophia Thomalla in der deutschen Hauptstadt. Bei seinem Debüt vor wenigen Tagen saß Karius allerdings erstmal auf der Bank und auch Thomalla ist derzeit nicht in der Stadt. Die 30-Jährige befindet sich mit Freunden in Griechenland und schickt Grüße aus dem Paradies. Ob es sich um Urlaub oder eine berufliche Reise handelt, hat sie bisher nicht verraten. Am kommenden Wochenende ist Länderspielpause, das nächste Union-Spiel steht für Karius am 18. Oktober auf den Plan. Bis dahin dürfte auch Thomalla wieder zurück in Deutschland sein.

