29. Januar 2022

Sophia Thomalla tröstet Alexander Zverev

Tennisprofi Alexander Zverev hatte sich das Ende dieses Monats wohl anders vorgestellt: Eigentlich wollte er am morgigen Sonntag im Finale der Australian Open stehen und sein erstes Grand-Slam-Turnier gewinnen. Doch nach seinem überraschenden Aus im Achtelfinale gegen den Kanadier Denis Shapovalov ist der 24-Jährige aus Down Under abgereist. Im österreichischen Skiort Kitzbühel sucht Zverev beim Wintersport Ablenkung. Er postete auf seinem Instagram-Account ein Foto, das ihn mit seinem Bruder Mischa dessen Frau sowie Tennis-Kumpel Marcelo Melo auf der Piste zeigte. Freundin Sophia Thomalla war auf dem Bild nicht zu sehen. "Sie sind beide im Schnee", sagte Thomallas Manager auf RTL-Anfrage. Nun hat die 32-Jährige auf ihrem Instagram-Profil einen gemeinsamen Schnappschuss veröffentlicht. Thomalla markierte die Aufnahme mit einem Herz und einer österreichischen Flagge. Sieht ganz so aus, als folgte nach dem Ausflug in den Schnee ein Tag im Wellnessbereich.

