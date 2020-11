9. November 2020

Sophia Vegas zeigt ihren Instagram-Followern, wie sie mit 17 Jahren aussah

Dieser Anblick ist für ihre Follower ungewohnt: Sophia Vegas hat auf Instagram ein Bild geteilt, auf dem sie sich mit 17 Jahren zeigt. Zu dem Zeitpunkt hatte sie noch nichts an ihrem Äußeren verändern lassen. Mittlerweile hat sich die 33-Jährige zwei Rippen für eine schlanke Wespentaille brechen lassen, ließ sich mehrmals die Brüste vergrößern, die Lippen aufspritzen und auch ihre Nase hat sie in mehreren OPs verändern lassen. "Schade, dass du dir diese Künstlichkeit angetan hast", findet ein Follower unter dem Bild. "OPs nicht nötig gehabt, sie war eine Naturschönheit", kommentiert ein anderer. Manche Follower nehmen sie aber in Schutz und finden etwa: "Leben und leben lassen", "Zu jeder Phase deines Lebens warst du wunderschön" oder "Du warst damals so bezaubernd wie heute". Sophia Vegas selbst schreibt zu dem Bild: "Als ich 17 Jahre alt war, hatte ich den ersten Traum und die Idee, eines Tages in den Staaten zu leben. 16 Jahre später wurde mein Traum zur Wirklichkeit. (...) Mit einem guten Mann und meinem Traum-Baby. Mehr als ich mir je erhoffen konnte."

