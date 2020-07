Sophie Turner und Joe Jonas sind Eltern geworden

Sophie Turner und Joe Jonas haben offenbar ihr erstes gemeinsames Kind bekommen. So heißt es in einer Erklärung eines Sprechers an das "People"-Magazin: "Sophie Turner und Joe Jonas sind hocherfreut, die Geburt ihres Babys bekannt zu geben." Zuerst hatte das Promi-Portal "TMZ" von der Geburt berichtet. Die "Game of Thrones"-Darstellerin und der Musiker sollen demnach am Mittwoch, den 22. Juli eine Tochter bekommen haben. Auch der Name des Kindes sei dem Portal bekannt: Es soll Willa heißen. "Willa" ist Althochdeutsch und heißt so viel wie "die Willensstarke". TMZ " / " People