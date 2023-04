12. April 2023

Stefanie Giesinger reitet in den Sonnenuntergang – mit neuem Mann an der Seite

Händchenhaltend zeigt sich Model und Influencerin Stefanie Giesinger auf Instagram. Dort hat die 26-Jährige eine Reihe von Urlaubsfotos hochgeladen, die sie in Namibia zeigen. Doch nicht nur sie allein, auch ein neuer Mann ist an ihrer Seite zu sehen: Jeremy Steeb, der 23-jährige Sohn des Tennisspielers Carl-Uwe Steeb. Zusammen machen sich die beiden eine schöne Zeit – und wirken dabei ganz vertraut. Sie reiten auf braunen Pferden durch die Savanne, genießen den Sonnenuntergang gemeinsam und auch die Laken ihres Himmelbetts sehen zerwühlt aus. Ihr Posting versah Giesinger mit dem Kommentar: "Der schönste Platz" sowie zwei vor Rührung weinenden Emojis und einem pinken Herz. Auch ihre Follower schickten ihr jede Menge Herzchen und wünschten den beiden alles Gute. Offiziell bestätigt ist die Beziehung der beiden allerdings noch nicht. Mehr