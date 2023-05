19. Mai 2023

Blanker Hintern: Stefanie Giesinger postet freizügige Bilder

Als Model muss man hin und wieder in Looks schlüpfen, die vom eigenen Stil ein wenig abweichen. Das zeigt auch Ex-"Germany's Next Topmodel"-Gewinnerin Stefanie Giesinger, die auf ihrem Instagram-Account in einem freizügigen Minikleid mit freiem Rücken posiert. Das Besondere des Kleidungsstückes: Es bedeckt nicht einmal ihren Allerwertesten, lediglich vier Schnallen halten die Rückseite des Kleides zusammen.

Giesingers Follower zeigen sich begeistert und schicken dem Model viele Komplimente, auch wenn sie den Look des Models mit ein wenig Ironie betrachten. Ein Nutzer schreibt beispielsweise: "Ideal für den öffentlichen Nahverkehr", ein Weiterer sieht in dem Look Potenzial für den wöchentlichen Gang in die Kirche. Doch nicht nur die "Klamotten" von Giesinger polarisieren. Auch ihre neue gegelte Frisur mit stacheligem Mikro-Pony bringt ihre Fans zum Staunen, "Du siehst aus wie Doja Cat", kommentiert ein Nutzer.