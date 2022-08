Stieftochter von Uschi Glas wehrt sich gegen veröffentlichte Oben-ohne-Fotos

Seit 2005 ist Schauspielerin Uschi Glas mit Dieter Hermann verheiratet. Der brachte eigene Kinder mit in die Ehe, darunter seine Tochter Sophie. Die 35-Jährige lebt seit vielen Jahren in London und hat es dort dank ihrer Teilnahme an der Reality-TV-Show "Made in Chelsea" zu einiger Bekanntheit gebracht. Jetzt musste Hermann auf unschöne Art Bekanntheit mit der britischen Boulevardpresse machen. Die Zeitung "Daily Mail" druckte ohne ihr Einverständnis Oben-ohne-Fotos von ihr ab, die während eines Urlaubs in Formentera entstanden sind. Hermann wehrt sich gegen dieses Tabubruch und schreibt auf Instagram : "Liebe @dailymail, wir waren schon immer befreundet, haben zusammen an vielen exklusiven Interviews gearbeitet und es sind echte Freundschaften entstanden. Aber jetzt seid ihr auf die frauenfeindlichste Weise in meine Privatsphäre eingedrungen." Sie habe der Veröffentlichung der Bilder niemals zugestimmt, kommentiert die gebürtige Münchnerin und droht Konsequenzen an. Sie werde für sich und alle anderen Frauen kämpfen, so Hermann.