Mitte August hat die Frau von Schauspieler Sylvester Stallone nach 25 Jahren die Scheidung eingereicht . In ihrem Antrag gab Jennifer Flavin an, die Beziehung sei "unwiederbringlich zerrüttet". Umso überraschender ist es nun, dass Stallone auf seinem Instagram-Account zwei Fotos veröffentlicht hat, auf der eine scheinbar heile Familienwelt zu sehen ist. Ein Bild zeigt ihn Händchen haltend mit Flavin, auf dem anderen sind die beiden gemeinsam mit ihren drei Töchtern zu sehen. "Wunderbar", kommentierte der 76-Jährige den Beitrag. Ob der Schauspieler nur in Erinnerungen schwelgt oder er und seine Noch-Ehefrau sich tatsächlich wieder annähern, geht aus dem Posting nicht hervor. Zahlreiche seiner Follower hoffen jedenfalls, dass sich das Paar wieder versöhnt und die Scheidung auf Eis legt.