Sylvester Stallone und Jennifer Flavin legen ihre Scheidung auf Eis

Mitte August hat die Frau von Schauspieler Sylvester Stallone nach 25 Jahren die Scheidung eingereicht . Jennifer Flavin gab an, die Beziehung sei "unwiederbringlich zerrüttet" und warf Stallone vor, das gemeinsame Vermögen absichtlich verprasst zu haben. Zudem soll es Zoff um einen neuen Familienhund gegeben haben. Doch jetzt hat die 54-Jährige ihren Scheidungsantrag beim Gericht in Palm Beach offiziell zurückgezogen. Das bestätigte Stallones Anwalt dem US-Portal "Page Six" . Der 76-Jährige und seine Frau seien wieder zusammen und sehr glücklich, sagte eine weitere Quelle. Tatsächlich befinden sich Stallone und Flavin aktuell in New York und zeigten sich dort sehr innig vor einem Restaurant. Beide trugen auch wieder ihren Ehering. Das Paar ist seit 1997 verheiratet und hat drei gemeinsame Töchter.