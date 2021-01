The Weeknd schockt seine Fans: Das Geheimnis hinter seinem Gesicht

Der kanadische Sänger The Weeknd hat seine Instagram-Follower mit einem aktuellen Selfie schockiert. Auf dem Foto ist der 30-Jährige mit völlig entstelltem Gesicht zu sehen, die Wangen- und Stirnknochen scheinen deformiert, die Lippen aufgespritzt. Auch im Video zu seiner neuen Single "Save Your Tears" zeigt sich The Weeknd in diesem Look. Doch seine Anhänger können beruhigt sein: Abel Makkonen Tesfaye, wie der Künstler mit bürgerlichen Namen heißt, hat sich das Gesicht nur von Maskenbildnern modellieren lassen. Bereits Ende November überraschte er bei den American Music Awards mit einem Auftritt, bei dem er sein Gesicht in Bandagen trug und scheinbar eine gebrochene Nase hatte. Dem Magazin "GQ" sagte The Weeknd im vergangenen Jahr, in seiner aktuellen Musik gehe es um die Leiden eines Mannes, der den Verstand verliert. Die aufgeschminkten Wunden sollen auch die innere Zerrissenheit nach außen tragen. Eine Rolle, mit der sich The Weeknd offenbar sehr identifiziert.