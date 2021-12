7. Dezember 2021

Thomas Gottschalk überrascht mit neuer Frisur

Thomas Gottschalks Frisur war über Jahrzehnte eine Konstante in der TV-Landschaft. Nicht ohne Grund sind die gewellten blonden Haare zum Markenzeichen des "Wetten, dass ..?"-Stars geworden. Doch jetzt hat Gottschalk einen relativ radikalen Schritt gewagt. Am Sonntag zeigte er sich bei "Menschen, Bilder, Emotionen" mit neuem Haarschnitt. An den Seiten deutlich kürzer und dazu trägt er einen Bart. Dass die Mähne ab soll, verkündete er bereits in seiner "Wetten, dass ..?"-Jubiläumsshow am 6. November. "Ich habe die Absicht, mir nach dieser Sendung endlich die Haare schneiden zu lassen", sagte er damals. "Runter mit den Locken", kündigte er an.

